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2018 Honda Civic

LX + CERTIFIÉ + HATCHBACK + WOW!

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2018 Honda Civic

LX + CERTIFIÉ + HATCHBACK + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$16,989

+ taxes & licensing

  • 47,752KM
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  • Listing ID: 4695432
  • Stock #: W1495
  • VIN: SHHFK7G24JU302056
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Civic-2018-id7706612.html

** HONDA CERTIFIÉ **
- GARANTIE 7 ANS / 160 000KM
- INSPECTION MÉCANIQUE ET ESTHÉTIQUE EN 100 POINTS
- REMISE EN ÉTAT DU VÉHICULE SELON LES NORMES DE HONDA CANADA
- RAPPORT D HISTORIQUE DU VÉHICULE

** USAGÉ, MAIS COMME UN NEUF !!! **


** TEXTO 24/7 : 1 ( 438 ) 341-3236 **

+CAMÉRA DE RECUL
+SIÈGES AVANT CHAUFFANT
+COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+AIR CLIMATISÉ
+BLUETOOTH
+SYSTÈME ÉCO ASSIST

ET BIEN PLUS !!!

CETTE LX VOUS EN METTRA PLEIN LA VUE AVEC SON MOTEUR DE 1.5L I-VTEC DÉVELOPPANT 174HP ET 162LBS DE COUPLE!! SON ALLURE SPORTIF AINSI QUE SON HABITACLE CONFORTABLE BIEN ÉQUIPÉ !! ELLE EST RECONNUE POUR SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE AINSI QUE SON COFFRE SPACIEUX!! FAITES VITES, VENEZ DES AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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