2018 Mazda MAZDA3

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2
450-461-9999
+ taxes & licensing
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Mazda-3-2018-id7743334.html
COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.
** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**
** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **
~ JAMAIS ACCIDENTE ~
+GS
+NAVIGATION
+MAGS
+AIR CLIMATISEE
+GROUPE ELECTRIQUE
+SIEGES CHAUFFANTS
ET BIEN PLUS !!
CETTE MAZDA 3 POSSÈDE UN MOTEUR SKYACTIVE 2.0L DÉVELOPPANT 184HP, POSSÉDANT 185LBS DE COUPLE ET AYANT UNE ÉCONOMIE D ESSENCE D UNE MOYENNE DE 6.4L/100KM SUR AUTOROUTE!! SON HABITACLE CONFORTABLE, SON STYLE SPORTIF AINSI QUE SA FIABILITÉ DE RENOMMÉE VOUS CHARMERA À COUP SUR!! N ATTENDEZ PLUS, PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER!!
EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!
SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2