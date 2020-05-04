2018 Porsche Macan

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2
450-461-9999
+ taxes & licensing
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Porsche-Macan-2018-id7751503.html
COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.
** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**
**BALANCE DE GARANTIE PORSCHE JUSQU'AU 27 OCTOBRE 2021 OU 80 000KM**
** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **
~ JAMAIS ACCIDENTE, UN SEUL PROPRIETAIRE ~
+GTS
+NAVIGATION
+EXHAUST SPORT
+PREMIUM PACKAGES PLUS
+MAGS 20''
+TOIT PANORAMIQUE
+CAMERA
ET BIEN PLUS!!
POSSÈDANT UN MOTEUR V6 3.0L TURBO DÉVELOPPANT 360HP ET UNE TRACTION DE 369LBS!! CETTE VUS DE COURSE VOUS OFFRE DES PERFORMANCES HALLUCINANTES, UNE TENUE DE ROUTE AHURISSANTE, UN HABITACLE LUXUEUX AINSI QU UN LOOK ÉLÉGANT ET UNIQUE!! FAITES VITE!! PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAIE ROUTIER!!
EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 1000$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!
SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2