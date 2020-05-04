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2018 Tesla Model S

S100D + AUTOPILOT + TURBINE WHEELS + WOW

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2018 Tesla Model S

S100D + AUTOPILOT + TURBINE WHEELS + WOW

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4970529
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$94,989

+ taxes & licensing

  • 16,827KM
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  • Listing ID: 4970529
  • Stock #: W1570
  • VIN: 5yjsa1e27jf240588
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Fuel Type
Electric
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Tesla-Model_S-2018-id7751409.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

**BALANCE DE GARANTIE TESLA JUSQU'AU 15 FEVRIER 2022 OU 80 000KM**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Toit ouvrant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Transmission Automatique
  • Transmission intégrale

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