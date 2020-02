2018 Toyota Corolla

https://www.autoaubaine.com/Toyota-Corolla iM-c7675555.html



Toyota Corolla Im Mags Sieges Chauffants Camera Recul Bluetooth 2018



Essuie-glaces intermittents, Freins ABS, Coussin gonflable conducteur, Lecteur CD, Lecteur MP3, 6 Haut-parleurs, Air climatisé, Climatisation deux zones, Commandes audio au volant, Volant ajustable, Tapis protecteurs, Radio AM/FM, Volant gainé de cuir, Phares automatiques, Jantes en alliage, Antipatinage, Coussins gonflables, Port USB, Climatiseur automatique, Cache bagages, Aluminium, Climatisation



NOUVEAUTÉ CONTACTEZ-NOUS PAR TEXTO AU (450) 600-4637 Bluetooth,Camera de recul,sièges chauffants,safety sense, jantes en alliages,climatisation bizones, contrôles audio au volant, groupe électrique, climatiseur, régulateur de vitesse, miroirs chauffants a réglages électrique, caméra de recul. Un seul propriétaire, jamais accidenté, fiche d'entretien complète. Tout nos véhicules sont minutieusement inspectés en 160 points selon les critères de Toyota Canada. Rapport CarFax accèssible directement via nos annonces. Garantie prolongée disponnible pour favorisé une tranquillitée d'esprit optimale. Nous offrons la meilleur allocation pour votre véhicule d'échange. Nous avons une grande variétée de marques et de modèles disponibles. Achetez en toute confiance et transparence avec St-Basile Toyota, votre concessionaire de la Rive-Sud de Montréal à seulement 15 minutes des ponts. Financement facile sur place avec 2e chance au crédit disponible. Nous sommes situé en abord de la route 116, entre Saint-Bruno et Beloeil. Venez nous visiter au 141 Boul. Sir Wilfrid-Laurier, www.stbasiletoyota.com ou au (450) 653-1003 NOUVEAUTÉ CONTACTEZ-NOUS PAR TEXTO AU (450) 600-4637

Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Lecteur CD

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

6 haut-parleurs

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatiseur automatique

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Coussin gonflable conducteur

Lecteur MP3

Air climatisé

Cache bagages

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Aluminium

Coussins gonflables

Port USB

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.