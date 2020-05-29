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2018 Toyota RAV4

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135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

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  • 29,222KM
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  • Listing ID: 5120519
  • Stock #: W1641
  • VIN: 2T3ZFREVXJW491561
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
5-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Toyota-RAV4-2018-id7782980.html

**BALANCE DE GARANTIE TOYOTA JUSQU'AU 14 AOUT 2023 OU 100 000KM**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ FIABLE, SPACIEUX, ECONOMIQUE ~

+LE
+CLIMATISATION
+CAMERA DE RECUL
+REGULATEUR DE VITESSE
+BLUETOOTH
+SIEGES CHAUFFANTS
+MAGS

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CE RAV4 POSSÈDE UN MOTEUR 2.5L DÉVELOPPANT 176HP ET 172LBS DE COUPLE!! IL EST HAUTEMENT RECHERCHÉ POUR SA COMMODITÉ !! SON STYLE ÉLÉGANT, SON INTÉRIEUR BIEN ÉQUIPÉ ET ERGONOMIQUE VOUS CHARMERONT A COUP SÛR !! PASSEZ DES AUJOURD HUI EN CONCESSION POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Verrous de roue antivol
  • Banquette arrière divisée

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