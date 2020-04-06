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2019 Honda Accord

SPORT + MANUEL + 3500$ DE RA

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2019 Honda Accord

SPORT + MANUEL + 3500$ DE RA

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$27,989

+ taxes & licensing

  • 1,987KM
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  • Listing ID: 4849095
  • Stock #: 19235E
  • VIN: 1HGCV1E31KA800730
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Accord-2019-id7696537.html

HONDA ACCORD SPORT 2019 **GARANTIE DU MANUFACTURIER **

** 1 SEUL DISPO **

** MOTEUR 1.5L **

** JANTES DE 19'' **

** APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO **

** DÉMARREUR À DISTANCE D'ORIGINE **

+BLUETOOTH
+CAMÉRA DE RECULE
+SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+TECHNOLOGIE HONDA SENSING
+SYSTÈME ECO ASSIST

ET BIEN PLUS!!!

** FRAIS DE DÉMONSTRATEUR DE 499.99$ EN SUS**

CET ACCORD EST GRANDEMENT RECHERCHÉ POUR SON HABITACLE SPACIEUX CONFORTABLE DOTÉ D UNE EXCELLENTE FINITION EN PLUS D ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ!! PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER!! ELLE EN VAUT LE DÉTOUR!!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques

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