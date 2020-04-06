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2019 Honda Accord

TOURING 1.5L + 4000$ DE RABAIS !

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2019 Honda Accord

TOURING 1.5L + 4000$ DE RABAIS !

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$33,989

+ taxes & licensing

  • 1,128KM
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  • Listing ID: 4849107
  • Stock #: 19286E
  • VIN: 1HGCV1F98KA803029
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Accord-2019-id7547406.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s'occuper de vous comme il se doit.**

HONDA ACCORD TOURING 2019 **GARANTIE DU MANUFACTURIER **

** ÉCRAN 7'' HAUTE-DÉFINITION **

** MOTEUR 1.5L **

** JANTES DE 19'' **

** APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO **

** DÉMARREUR À DISTANCE D'ORIGINE **

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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Démarreur à distance
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Suspension ajustable

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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