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2019 Honda Ridgeline

BLACK ED.+ 6000$ ACCESSOIRES INCLUS !

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2019 Honda Ridgeline

BLACK ED.+ 6000$ ACCESSOIRES INCLUS !

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4849104
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$53,989

+ taxes & licensing

  • 899KM
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  • Listing ID: 4849104
  • Stock #: 19042E
  • VIN: 5FPYK3F87KB502371
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Ridgeline-2019-id7734098.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

** 1 SEUL DE DISPONIBLE ** PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS INCLUS ! PNEUS D'HIVER SUR MAGS D'ORIGINE, PNEUS D'ÉTÉ SUR MAGS 22PO , COUVRE CAISSE D'ORIGINE (VALEUR DE 2000$) ET ENCORE PLUS !!!

**LIQUIDATION DE FIN DE SAISON CHEZ ST-BASILE HONDA** ST-BASILE HONDA : LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE VÉHICULE HONDA NEUF SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL !! MEILLEUR PRIX POUR VOTRE ÉCHANGE, ÉQUIPE DE CONSEILLERS AUX VENTES À L'ÉCOUTE DE VOS BESOIN ET DÉPARTEMENT DE SERVICE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES NE SONT QUE QUELQUES AVANTAGES QUE ST-BASILE HONDA À À VOUS OFFRIR POUR L'ACHAT DE VOTRE PROCHAINE VOITURE ! POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 450-461-9999, PAR TEXTO AU 819-943-6576 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ EST À PORTÉE DE MAIN!! 1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!! FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!! NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Climatisation arrière
  • Démarreur à distance
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Siège mémoire
  • Système GPS

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