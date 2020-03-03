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2020 Honda Civic

EX + DEMO + 3000$ DE RABAIS !

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2020 Honda Civic

EX + DEMO + 3000$ DE RABAIS !

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$24,989

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  • 2,228KM
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  • Listing ID: 4775268
  • Stock #: 20142
  • VIN: 2HGFC2F76LH007358
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Civic-2020-id7696502.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.


HONDA CIVIC 2020 EX + DÉMO + PRIX DE LIQUIDATION !!

** CLIMATISATION BI-ZONE **

** TOIT OUVRANT, HONDA SENSING, DÉMARREUR À DISTANCE ET BEAUCOUP PLUS **

+CAMÉRA DE RECUL
+SIÈGES CHAUFFANTS AVANT
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+BLUETOOTH
+SYSTÈME ECO ASSIST
+AVERTISSEUR DE COLLISION ET DE SORTIE DE VOIE
+PRISES AUXILIAIRE ET USB
+COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+AIR CLIMATISÉ

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CETTE LX VOUS EN METTRA PLEIN LA VUE AVEC SON ALLURE SPORTIF AINSI QUE SON HABITACLE CONFORTABLE BIEN ÉQUIPÉ !! ELLE EST RECONNUE POUR SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE AINSI QUE SON COFFRE SPACIEUX!! FAITES VITES, VENEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE l ESSAI ROUTIER !!

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Démarreur à distance
  • Sièges tissu
  • Avertissement de changement de voie
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques

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