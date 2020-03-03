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2020 Honda Civic

HB LX + DEMO + 2500$ DE RABAIS

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2020 Honda Civic

HB LX + DEMO + 2500$ DE RABAIS

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$23,489

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  • 4,595KM
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  • Listing ID: 4775271
  • Stock #: 20009
  • VIN: SHHFK7H39LU300538
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Civic-2020-id7696551.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.


HONDA CIVIC HB LX 2020 **GARANTIE DU MANUFACTURIER **

** 2500$ DE RABAIS **

** 1 SEUL DE DISPONIBLE **

** MOTEUR 1.5L **

** AILERON SPORT **

** APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO **

** MODE ECO **

+BLUETOOTH
+CAMÉRA DE RECULE
+SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+TECHNOLOGIE HONDA SENSING
+SYSTEME ECO ASSIST

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ESPACE, CONFORT ET FIABILITÉ SONT AU RENDEZ-VOUS. ELLE VOUS IMPRESSIONNERA AVEC SON ÉCONOMIE D ESSENCE DE 6.1L/100KM SUR L'AUTOROUTE. VENEZ RAPIDEMENT EN CONCESSION EN FAIRE L ESSAIE ROUTIER!!!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Portes électriques

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