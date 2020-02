1992 Volkswagen Golf

http://www.henderson-auto.com/occasion/Volkswagen-Golf-1992-id7676890.html



Volkswagen Golf GTI 1992



Volkwagen Golf 1992, 2 portes, moteur VR6 3.6lit, transmission manuelle 6 vitesses, 320WHP, cluth céramic 6 puck, carosserie sans rouille et alléger au maximum, suspension Bilstein avec coil custom, ordinateur programmable Mégasquirt, roule au 94 ou mapper pour rouler à l'éthanol, roule 11.18 sur le 1/4 de mille, peux rouler dans la rue, 2 slick avec roues, bancs de course, voiture extrêmement propre qui roule tres bien. La voiture à été monté par BCF les spécialistes du Volks modifié sur la rive sud de Montréal. Le plancher est aussi propre que la carosserie.

