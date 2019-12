http://www.henderson-auto.com/occasion/Dodge-RAM_2500-2005-id7643621.html



Dodge Ram 2500 4dr Quad Cab WB 4WD 2005



Dodge Ram 2500 2005, Laramie, quad cab, 4x4, automatique, 139000km, jamais accidenté, 5,9lit Cummins turbo diesel, noir, intérieur beige,boitr de 6.5', bancs chauffants, toit ouvrant, air climatisé, vitres électriques, verouillage des portes électriques, miroirs électriques, mags avec pneus d'hiver, camion en excellente condition.

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Essuie-glaces intermittents

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Volant ajustable

Servo-direction

