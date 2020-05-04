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1977 Chevrolet Nova

***VOITURE DE DRAG*******

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Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

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  • 90,000KM
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  • Listing ID: 4963479
  • Stock #: 1
  • VIN: 1X27V7M106073
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Rear Wheel Drive
http://www.ericauto.com/occasion/Chevrolet-Nova-1977-id7560165.html

CHEVROLET NOVA 1977, COUPÉ 2 PORTES, MOTEUR 427PC MONTÉ SUR ROLLER,CARDURATEUR 700 HOLLEY, TRANSMISSION AVEC SHIFT KIT, COIL MSD DIFFÉRENTIEL AJUSTABLE ET BARRÉ.

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