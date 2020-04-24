Menu
Account
Sign In

2004 Chevrolet Epica

******6 CYLINDRES******AUTOMATIQUE******

Watch This Vehicle

2004 Chevrolet Epica

******6 CYLINDRES******AUTOMATIQUE******

Location

Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

  1. 4906455
  2. 4906455
  3. 4906455
  4. 4906455
  5. 4906455
  6. 4906455
  7. 4906455
  8. 4906455
  9. 4906455
  10. 4906455
  11. 4906455
  12. 4906455
  13. 4906455
  14. 4906455
  15. 4906455
  16. 4906455
  17. 4906455
  18. 4906455
  19. 4906455
  20. 4906455
  21. 4906455
Contact Seller

$1,490

+ taxes & licensing

  • 215,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4906455
  • VIN: KL1VB52L04B105658
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Chevrolet-Epica-2004-id7741371.html

CHEVROLET EPICA LS 2004, 6 CYLINDRES, AUTOMATIQUE, VITRES ÉLECTRIQUE, PORTES ÉLECTRIQUE, ET BEAUCOUP++++++

********ROULE BIEN**********QUELQUES IMPERFECTIONS SUR LA CARROSSERIE***********

PRIX: 1490.00$*************ERICAUTO.COM*****************************450-598-2700****************

CHEZ ÉRICAUTO LES PRIX PARLENT D'EUX-MEME******

TOUT NOS VÉHICULES SON INSPECTÉ ET CERTIFIÉ****

ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE CHEZ ÉRICAUTO.COM LE SPÉCIALISTE DU PETIT BUDGET A PETIT PRIX*******

AUCUN VÉHICULE PROVENANT DE L'ENCAN****ERICAUTO.COM C'EST UN SERVICE COURTOIS ET HUMAIN ET DE QUALITÉ

NOUS SOMME SPÉCIALISTE EN FINANCEMENT BANCAIRE 1e, 2e ET 3e CHANCES******

NE CONFIEZ PAS VOTRE DOSSIER DE CRÉDIT A N'IMPORTE QUI !!!!!!!!

**********ÉRICAUTO.COM LA RÉFERENCE A ST-EUSTACHE, OUVERT LE SAMEDI*******

VISA/MASTERCARD/INTÉRAC ACCEPTÉ

A SEULEMENT 20 MINUTES DE, MONTREAL,LAVAL,BLAINVILLE,TERREBONNE,MASCOUCHE,
MASCOUCHE,LA PLAINE,REPENTIGNY,BOISBRIAND,BLAINVILLE,MIRABEL,ST JANVIER,

***450-598-2700*******450-598-2700******450-598-2700******

***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Transmission Automatique - 4 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Eric Auto

2008 Ford Edge ****T...
 238,000 KM
$3,590 + tax & lic
2007 Toyota Corolla ...
 175,000 KM
$3,990 + tax & lic
2012 Mazda MAZDA3 **...
 194,000 KM
$5,890 + tax & lic
Eric Auto

Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

855-282-XXXX

(click to show)

855-282-8629

Send A Message