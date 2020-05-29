2005 Saturn Vue

+ taxes & licensing
855-282-8629
140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6
855-282-8629
+ taxes & licensing
http://www.ericauto.com/occasion/Saturn-Vue-2005-id7795384.html
SATURN VUE 2005, 6 CYLINDRES MOTEUR HONDA, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, VITRES ÉLECTRIQUE, CRUISE CONTROL, ET BEAUCOUP++++++
**********AWD************INTÉRIEUR EN CUIR***********PNEUS ÉTÉ PRESQUE NEUF***********
PRIX: 3290.00$**************FINANCEMENT MAISON DISPONIBLE*********450-598-2700***********
CHEZ ÉRICAUTO LES PRIX PARLENT D'EUX-MEME******
TOUT NOS VÉHICULES SON INSPECTÉ ET CERTIFIÉ****
ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE CHEZ ÉRICAUTO.COM LE SPÉCIALISTE DU PETIT BUDGET A PETIT PRIX*******
AUCUN VÉHICULE PROVENANT DE L'ENCAN****ERICAUTO.COM C'EST UN SERVICE COURTOIS ET HUMAIN ET DE QUALITÉ
NOUS SOMME SPÉCIALISTE EN FINANCEMENT BANCAIRE 1e, 2e ET 3e CHANCES******
NE CONFIEZ PAS VOTRE DOSSIER DE CRÉDIT A N'IMPORTE QUI !!!!!!!!
**********ÉRICAUTO.COM LA RÉFERENCE A ST-EUSTACHE, OUVERT LE SAMEDI*******
VISA/MASTERCARD/INTÉRAC ACCEPTÉ
A SEULEMENT 20 MINUTES DE, MONTREAL,LAVAL,BLAINVILLE,TERREBONNE,MASCOUCHE,
MASCOUCHE,LA PLAINE,REPENTIGNY,BOISBRIAND,BLAINVILLE,MIRABEL,ST JANVIER,
***450-598-2700*******450-598-2700******450-598-2700******
***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***
AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****
****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6