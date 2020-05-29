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2005 Saturn Vue

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  • Listing ID: 5167574
  • VIN: 5GZCZ63475S815911
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Saturn-Vue-2005-id7795384.html

SATURN VUE 2005, 6 CYLINDRES MOTEUR HONDA, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, VITRES ÉLECTRIQUE, CRUISE CONTROL, ET BEAUCOUP++++++

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Porte-bagages (toit)
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Transmission Automatique - 5 vitesses
  • Banquette arrière divisée

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