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2007 Hyundai Elantra

******5 VITESSES******A/C*****1990.00$**

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2007 Hyundai Elantra

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Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

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$1,990

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  • 257,000KM
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  • Listing ID: 4955739
  • VIN: KMHDU45D77U081716
Exterior Colour
Bleu fonçé
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Hyundai-Elantra-2007-id7749302.html

HYUNDAI ELANTRA GL 2007, 5 VITESSES, VITRES ÉLECTRIQUE, AIR CLIMATISÉ, PRISE AUX, ET BEAUCOUP++++++

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière

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