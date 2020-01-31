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2007 Toyota Corolla

Berline 4 portes, boîte manuelle, CE

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2007 Toyota Corolla

Berline 4 portes, boîte manuelle, CE

Location

Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

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$3,990

+ taxes & licensing

  • 177,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4628868
  • VIN: 2t1br32ex7c778461
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Toyota-Corolla-2007-id7695875.html

TOYOTA COROLLA CE 2007, 5 VITESSES, AIR CLIMATISÉ, MODEL DE BASE, RADIO AM/FM ET BEAUCOUP++++

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PRIX: 3990.00$*******FINANCEMENT SUR APPROBATION********450-598-2700***************

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***450-598-2700*******450-598-2700******450-598-2700******

***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Radio avec lecteur CD
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Prise de courant 400 W (115 V)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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