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2007 Toyota Yaris

Hayon 5 portes, boîte automatique, LE

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2007 Toyota Yaris

Hayon 5 portes, boîte automatique, LE

Location

Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

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$849

+ taxes & licensing

  • 260,000KM
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  • Listing ID: 4906452
  • VIN: JTDKT923X75130439
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Toyota-Yaris-2007-id7741372.html

TOYOTA YARIS 2007, AUTOMATIQUE, MODEL DE BASE,

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Radio avec lecteur CD
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Transmission Automatique - 4 vitesses

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