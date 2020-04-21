Menu
Account
Sign In

2008 Ford Edge

****TOIT****AWD****

Watch This Vehicle

2008 Ford Edge

****TOIT****AWD****

Location

Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

  1. 4897002
  2. 4897002
  3. 4897002
  4. 4897002
  5. 4897002
  6. 4897002
  7. 4897002
  8. 4897002
  9. 4897002
  10. 4897002
  11. 4897002
  12. 4897002
  13. 4897002
  14. 4897002
  15. 4897002
  16. 4897002
  17. 4897002
  18. 4897002
  19. 4897002
  20. 4897002
  21. 4897002
Contact Seller

$3,590

+ taxes & licensing

  • 238,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4897002
  • VIN: 2FMDK48C68BA14797
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Ford-Edge-2008-id7739681.html

FORD EDGE 2008, 6 CYLINDRES, AUTOMATIQUE, CRUISE CONTROL, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, ET BEAUCOUP+++++

*****TOIT OUVRANT********TRACTION INTÉGRAL********FINANCEMENT****

PRIX: 3590.00$*****FINANCEMENT DISPONIBLE*******450-598-2700***************************

CHEZ ÉRICAUTO LES PRIX PARLENT D'EUX-MEME******

TOUT NOS VÉHICULES SON INSPECTÉ ET CERTIFIÉ****

ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE CHEZ ÉRICAUTO.COM LE SPÉCIALISTE DU PETIT BUDGET A PETIT PRIX*******

AUCUN VÉHICULE PROVENANT DE L'ENCAN****ERICAUTO.COM C'EST UN SERVICE COURTOIS ET HUMAIN ET DE QUALITÉ

NOUS SOMME SPÉCIALISTE EN FINANCEMENT BANCAIRE 1e, 2e ET 3e CHANCES******

NE CONFIEZ PAS VOTRE DOSSIER DE CRÉDIT A N'IMPORTE QUI !!!!!!!!

**********ÉRICAUTO.COM LA RÉFERENCE A ST-EUSTACHE, OUVERT LE SAMEDI*******

VISA/MASTERCARD/INTÉRAC ACCEPTÉ

A SEULEMENT 20 MINUTES DE, MONTREAL,LAVAL,BLAINVILLE,TERREBONNE,MASCOUCHE,
MASCOUCHE,LA PLAINE,REPENTIGNY,BOISBRIAND,BLAINVILLE,MIRABEL,ST JANVIER,

***450-598-2700*******450-598-2700******450-598-2700******

***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Eric Auto

2007 Toyota Corolla ...
 175,000 KM
$3,990 + tax & lic
2012 Mazda MAZDA3 **...
 194,000 KM
$5,890 + tax & lic
2011 Mazda CX-9 Trac...
 184,000 KM
$7,490 + tax & lic
Eric Auto

Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

855-282-XXXX

(click to show)

855-282-8629

Send A Message