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2008 Jeep Grand Cherokee

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2008 Jeep Grand Cherokee

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Location

Eric Auto

80 Boul. Industriel Local 102, St-Eustache, QC J7R 5C2

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$3,890

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  • 230,000KM
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  • Listing ID: 4488690
  • VIN: 1J8GR48K88C159353
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Jeep-Grand_Cherokee-2008-id7667084.html

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 2008, 6 CYLINDRES, VITRES ÉLECTRIQUE, PORTES ÉLECTRIQUE, ET BEAUCOUP++++++

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Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Porte-bagages (toit)
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Transmission Automatique - 5 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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