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2008 Kia Rio

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140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

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  • Listing ID: 5297147
  • VIN: KNADE163086380411
Exterior Colour
Orange
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
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KIA RIO5 2008, AUTOMATIQUE, VITRES ÉLECTRIQUE, PORTES ÉLECTRIQUE, SIEGES CHAUFFANT, ET BEAUCOUP+++++++

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Transmission Automatique - 4 vitesses
  • Banquette arrière divisée

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