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2009 Dodge Grand Caravan

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140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

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  • 120,000KM
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  • Listing ID: 5131688
  • VIN: 2D8HN44E79R537812
Exterior Colour
Bourgogne
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Dodge-Grand_Caravan-2009-id7788322.html

DODGE GRAND CARAVAN SE 2009, 3.3 LITRES, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, CRUISE CONTROL ET BEAUCOUP++++++

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

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****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Transmission Automatique - 4 vitesses
  • Banquette arrière divisée

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