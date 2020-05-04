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2009 Hyundai Elantra

********5 VITESSES*******ÉCONOMIQUE*****

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2009 Hyundai Elantra

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Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

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$2,690

+ taxes & licensing

  • 158,000KM
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  • Listing ID: 4969503
  • VIN: KMHDT45D19U810377
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Gris foncé
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Hyundai-Elantra-2009-id7751599.html

HYUNDAI ELANTRA GL 2009, 4 CYLINDRES, 5 VITESSES, VITRES ÉLECTRIQUE, PORTES ÉLECTRIQUE, ET BEAUCOUP+++++++++

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Banquette arrière divisée

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