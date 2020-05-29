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2009 Hyundai Elantra

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  • Listing ID: 5118560
  • VIN: KMHDC85E69U046820
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Hyundai-Elantra_Touring-2009-id7784251.html

HYUNDAI ELANTRA TOURING GL 2009, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, ET BEAUCOUP++++

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Transmission Automatique - 4 vitesses
  • Banquette arrière divisée

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