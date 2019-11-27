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2009 Nissan Versa

*****AUTOMATIQUE******ECONOMIQUE******

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2009 Nissan Versa

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Location

Eric Auto

80 Boul. Industriel Local 102, St-Eustache, QC J7R 5C2

855-282-8629

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$3,490

+ taxes & licensing

  • 150,000KM
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  • Listing ID: 4385442
  • VIN: 3n1bc13e69l368098
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Nissan-Versa-2009-id7644477.html

NISSAN VERSA S 2009, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISE, VITRES ELECTRIQUE, PORTES ELECTRIQUE, ET BEAUCOUP+++++++

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****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Radio avec lecteur CD
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Transmission Automatique - 4 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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