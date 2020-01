2011 Chevrolet Equinox

http://www.ericauto.com/occasion/Chevrolet-Equinox-2011-id7667067.html



CHEVROLET EQUINOX LT 2011, 4 CYLINDRES, AUTOMATIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, ET BEAUCOUP+++++



*******SYSTEME BLUETOOTH*********AWD*******PNEUS HIVER*******PROPRE*****FINANCEMENT**



PRIX: 6490.00$******FINANCEMENT DISPONIBLE********450-598-2700**************************



CHEZ ÉRICAUTO LES PRIX PARLENT D'EUX-MEME******



TOUT NOS VÉHICULES SON INSPECTÉ ET CERTIFIÉ****



ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE CHEZ ÉRICAUTO.COM LE SPÉCIALISTE DU PETIT BUDGET A PETIT PRIX*******



AUCUN VÉHICULE PROVENANT DE L'ENCAN****ERICAUTO.COM C'EST UN SERVICE COURTOIS ET HUMAIN ET DE QUALITÉ



NOUS SOMME SPÉCIALISTE EN FINANCEMENT BANCAIRE 1e, 2e ET 3e CHANCES******



NE CONFIEZ PAS VOTRE DOSSIER DE CRÉDIT A N'IMPORTE QUI !!!!!!!!



**********ÉRICAUTO.COM LA RÉFERENCE A ST-EUSTACHE, OUVERT LE SAMEDI*******



VISA/MASTERCARD/INTÉRAC ACCEPTÉ



A SEULEMENT 20 MINUTES DE, MONTREAL,LAVAL,BLAINVILLE,TERREBONNE,MASCOUCHE,

MASCOUCHE,LA PLAINE,REPENTIGNY,BOISBRIAND,BLAINVILLE,MIRABEL,ST JANVIER,



***450-598-2700*******450-598-2700******450-598-2700******



***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***



AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****



****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatiseur automatique

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Climatisation arrière

Démarreur à distance

Sièges tissu

Radio HD

Système GPS

Prise de courant 400 W (115 V)

Lampes de lecture arrière

