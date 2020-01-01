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2011 Chevrolet Equinox

*****AWD******GROUPE ÉLECTRIQUE*****

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2011 Chevrolet Equinox

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Eric Auto

80 Boul. Industriel Local 102, St-Eustache, QC J7R 5C2

855-282-8629

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$6,490

+ taxes & licensing

  • 145,000KM
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  • Listing ID: 4488696
  • VIN: 2CNFLNEC1B6275884
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Chevrolet-Equinox-2011-id7667067.html

CHEVROLET EQUINOX LT 2011, 4 CYLINDRES, AUTOMATIQUE, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, AIR CLIMATISÉ, CRUISE CONTROL, ET BEAUCOUP+++++

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PRIX: 6490.00$******FINANCEMENT DISPONIBLE********450-598-2700**************************

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

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****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Climatisation arrière
  • Démarreur à distance
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • Système GPS
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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