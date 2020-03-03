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2011 Mazda CX-9

Traction intégrale, 4 portes GT

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2011 Mazda CX-9

Traction intégrale, 4 portes GT

Location

Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

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$7,490

+ taxes & licensing

  • 184,000KM
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  • Listing ID: 4773861
  • VIN: JM3TB3DA3B0324954
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Mazda-CX9-2011-id7726095.html

MAZDA CX-9 GT 2011, 6 CYLINDRES, AIR CLIMATISÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, CRUISE CONTOL, ET BEAUCOUP+++++++

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Changeur de CD au tableau de bord
  • Climatisation arrière
  • Sièges de troisième rangée
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Siège mémoire
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière

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