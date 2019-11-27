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2011 Mazda MAZDA3

***MODEL SPORT******6 VITESSES*****TOIT*

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2011 Mazda MAZDA3

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Location

Eric Auto

80 Boul. Industriel Local 102, St-Eustache, QC J7R 5C2

855-282-8629

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$4,290

+ taxes & licensing

  • 199,000KM
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  • Listing ID: 4376670
  • VIN: jm1bl1l52b1467690
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Mazda-3-2011-id7642332.html

MAZDA 3 GS SPORT 2011, 6 VITESSE, AIR CLIMATISÉ, VITRES ÉLECTRIQUE, PORTES ÉLECTRIQUE, CRUISE CONTROL, ET BEAUCOUP+++++++

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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