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2011 Mitsubishi RVR

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  • Listing ID: 5137592
  • VIN: JA4AH3AU1BZ601619
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Mitsubishi-RVR-2011-id7789416.html

MITSUBISHI RVR SE 2011, 4 CYLINDRES, AIR CLIMATISÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET. CRUISE CONTROL ET BEAUCOUP+++++

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****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Banquette arrière divisée

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