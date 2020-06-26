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2011 Toyota Matrix

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Familiale automatique 4 portes à tractio

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Drive Type
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TOYOTA MATRIX 2011, AUTOMATIQUE,AIR CLIMATISÉ, VITRES ÉLECTRIQUE, PORTE ÉLECTRIQUE,ET BEAUCOUP++++++++

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****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
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  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Transmission Automatique - 4 vitesses
  • Banquette arrière divisée

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