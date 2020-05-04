Menu
Account
Sign In

2012 Hyundai Sonata

******4 CYLINDRES*******A/C****TOIT*****

Watch This Vehicle

2012 Hyundai Sonata

******4 CYLINDRES*******A/C****TOIT*****

Location

Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

  1. 4955778
  2. 4955778
  3. 4955778
  4. 4955778
  5. 4955778
  6. 4955778
  7. 4955778
  8. 4955778
  9. 4955778
  10. 4955778
  11. 4955778
  12. 4955778
  13. 4955778
  14. 4955778
  15. 4955778
  16. 4955778
  17. 4955778
  18. 4955778
  19. 4955778
  20. 4955778
  21. 4955778
  22. 4955778
  23. 4955778
  24. 4955778
  25. 4955778
  26. 4955778
  27. 4955778
Contact Seller

$6,390

+ taxes & licensing

  • 151,000KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4955778
  • VIN: 5NPEB4AC8CH361757
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris foncé
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Hyundai-Sonata-2012-id7749725.html

HYUNDAI SONATA GLS 2012, 4 CYLINDRES, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, ET BEAUCOUP++++++

*******TOIT OUVRANT***********BLUETOOTH***************PRISE AUX********ÉCONOMIQUE*******

PRIX: 6390.00$*********FINANCEMENT BANCAIRE DISPONIBLE*********450-598-2700***********

CHEZ ÉRICAUTO LES PRIX PARLENT D'EUX-MEME******

TOUT NOS VÉHICULES SON INSPECTÉ ET CERTIFIÉ****

ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE CHEZ ÉRICAUTO.COM LE SPÉCIALISTE DU PETIT BUDGET A PETIT PRIX*******

AUCUN VÉHICULE PROVENANT DE L'ENCAN****ERICAUTO.COM C'EST UN SERVICE COURTOIS ET HUMAIN ET DE QUALITÉ

NOUS SOMME SPÉCIALISTE EN FINANCEMENT BANCAIRE 1e, 2e ET 3e CHANCES******

NE CONFIEZ PAS VOTRE DOSSIER DE CRÉDIT A N'IMPORTE QUI !!!!!!!!

**********ÉRICAUTO.COM LA RÉFERENCE A ST-EUSTACHE, OUVERT LE SAMEDI*******

VISA/MASTERCARD/INTÉRAC ACCEPTÉ

A SEULEMENT 20 MINUTES DE, MONTREAL,LAVAL,BLAINVILLE,TERREBONNE,MASCOUCHE,
MASCOUCHE,LA PLAINE,REPENTIGNY,BOISBRIAND,BLAINVILLE,MIRABEL,ST JANVIER,

***450-598-2700*******450-598-2700******450-598-2700******

***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Eric Auto

2012 Hyundai Sonata ...
 151,000 KM
$6,390 + tax & lic
2007 Hyundai Elantra...
 257,000 KM
$1,990 + tax & lic
2008 Nissan Sentra *...
 255,000 KM
$1,990 + tax & lic
Eric Auto

Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

855-282-XXXX

(click to show)

855-282-8629

Send A Message