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2012 Hyundai Sonata

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  • Listing ID: 5131685
  • VIN: 5NPEB4AC8CH361757
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Hyundai-Sonata-2012-id7788389.html

HYUNDAI SONATA GLS 2012, 4 CYLINDRES, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, ET BEAUCOUP++++++

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PRIX: 5990.00$*******FINANCEMENT BANCAIRE DISPONIBLE*********450-598-2700***********

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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Banquette arrière divisée

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