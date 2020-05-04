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2012 Kia Rio

****AUTOMATIQUE*****FINANCEMENT MAISON**

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2012 Kia Rio

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Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

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$5,990

+ taxes & licensing

  • 157,000KM
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  • Listing ID: 4969491
  • VIN: KNADM4A37C6073726
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris foncé
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Kia-Rio-2012-id7751595.html

KIO RIO LX+ 2012, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, PRISE USB ET AUX, ET BEAICOUP+++++

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****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Banquette arrière divisée

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