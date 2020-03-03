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2012 Mazda MAZDA5

Familiale 4 portes, boîte manuelle, GS

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2012 Mazda MAZDA5

Familiale 4 portes, boîte manuelle, GS

Location

Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

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$6,490

+ taxes & licensing

  • 85,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4773858
  • VIN: JM1CW2CL9C0120364
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
Minivan / Van
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Mazda-5-2012-id7726102.html

MAZDA 5 GS 2012, 4 CYLINDRES, 5 VITESSES, AIR CLIMATISÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET,CRUISE CONTROL, PRISE AUX, ET BEAUCOUP++++++

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***450-598-2700*******450-598-2700******450-598-2700******

***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Pneus performance
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Climatisation arrière
  • Sièges de troisième rangée
  • Sièges tissu
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière

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