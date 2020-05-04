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2014 Chrysler 200

*******4 CYLINDRES*********A/C*******

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2014 Chrysler 200

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Eric Auto

140, rue Daoust, St-Eustache, QC J7R 6S6

855-282-8629

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$5,990

+ taxes & licensing

  • 165,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4963473
  • Stock #: 3
  • VIN: 1C3CCBBB2EN101196
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Chrysler-200-2014-id7750631.html

CHRYSLER 200 2014, 4 CYLINDRES, AUTOMATIQUE, AIR CLIMATISÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, ET BEAUCOUP++++++

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***PLAN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE DISPONIBLE A FAIBLE COUT***

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR********ERICAUTO.COM*****

****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Démarreur à distance
  • Sièges tissu
  • Transmission Automatique - 4 vitesses

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