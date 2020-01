2014 Hyundai Accent

http://www.ericauto.com/occasion/Hyundai-Accent-2014-id7667100.html



HYUNDAI ACCENT GL 2014, AUTOMATIQUE, 1.6 LITRES, AIR CLIMATISÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, CRUISE CONTROL ET BEAUCOUP+++++



******SIEGES CHAUFFANT********BLUETOOTH*******ÉCONOMIQUE******INSPECTÉ*******



PRIX: 7490.00$******FINANCEMENT BANCAIRE DISPONIBLE*******450-598-2700********



Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

