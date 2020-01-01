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2014 Hyundai Accent

*****BAS KILOMETRAGE******GR ÉLECTRIQUE*

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2014 Hyundai Accent

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Eric Auto

80 Boul. Industriel Local 102, St-Eustache, QC J7R 5C2

855-282-8629

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$7,490

+ taxes & licensing

  • 58,000KM
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  • Listing ID: 4488693
  • VIN: KMHCT5AE9EU184605
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.ericauto.com/occasion/Hyundai-Accent-2014-id7667100.html

HYUNDAI ACCENT GL 2014, AUTOMATIQUE, 1.6 LITRES, AIR CLIMATISÉ, GROUPE ÉLECTRIQUE COMPLET, CRUISE CONTROL ET BEAUCOUP+++++

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****Certaine condition et frais s'applique pour la garantie*******
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu

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