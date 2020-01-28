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2016 Honda CR-V

LX AWD PRATIQUE POUR LES HIVERS DU QUÉBEC

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2016 Honda CR-V

LX AWD PRATIQUE POUR LES HIVERS DU QUÉBEC

Location

Hamel Honda

332, Dubois, voie service 640, St-Eustache, QC J7P 4W9

450-491-0440

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$17,995

+ taxes & licensing

  • 91,394KM
  • Used
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  • Listing ID: 4555269
  • Stock #: U9711
  • VIN: 2HKRM4H39GH104257
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.autoaubaine.com/Honda-CR-V-c7679282.html

CARFAX DISPONIBLE

VEHICULE INSPECTE PAR NOS MECANICIENS CERTIFIES.

VENEZ RENCONTRER NOTRE EQUIPE DYNAMIQUE SITUEE 332 RUE DUBOIS ST EUSTACHE, SORTIE 14 SUR AUTOROUTE 640, SEULEMENT A 10 MINUTES DE LAVAL & ST JEROME, 15 MINUTES DE MONTREAL.

AUTRES MARQUES DISPONIBLES

A QUI LA CHANCE ?

NOUS PRENONS TOUT TYPE DE VÉHICULES EN ÉCHANGE ( MOTO, BATEAU , ROULOTTE ETC).

BIEN QUE NOUS AYONS PRIS TOUTES LES MESURES RAISONNABLES POUR NOUS ASSURER DE LA PRÉCISION DESRENSEIGNEMENTS FOURNIS, NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE ERREUR OU OMISSION. VEUILLEZ CONTRE VERIFIER LES RENSEIGNEMENTS AUPRES DE HAMEL HONDA.

CERTIFICATION DISPONIBLE

Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Ordinateur de bord
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Direction assistée
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Volant ajustable
  • Port USB
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Essuie-glace arrière
  • Sièges arrières rabattables
  • Sièges chauffants
  • Portes électriques
  • Tachymètre

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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