2016 Toyota RAV4

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MAGNIFIQUE RAV-4 ``SE`` 2016 RARE SUR LE MARCHE D'OCCASION (PRATIQUEMENT AUSSI ÉQUIPÉ QU'UN RAV4 LIMITED AVEC NAVIGATION,CUIR,TOIT OUVRANT,VOLANT CHAUFFANT).SUPER BAS PRIX POUR VENTE RAPIDE.UNE OFFRE A NE PAS MANQUER.***FREINS NEUF AUX 4 ROUES (DISQUES ET PLAQUETTES D'ORIGINE TOYOTA) SERONT FAIT AVANT LA LIVRAISON LORS DE LA VENTE.***CHEZ TOYOTA ST-EUSTACHE NOUS VOUS OFFRONS DES VÉHICULES D'OCCASION CERTIFIÉS AU MEILLEUR RAPPORT ''QUALITÉ/PRIX''.TOUS NOS VÉHICULES SONT SOIGNEUSEMENT INSPECTÉS ET RECONDITIONNÉS .FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE À DES TAUX TRÈS AVANTAGEUX.
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