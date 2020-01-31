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2016 Toyota RAV4

SE AWD ** NAV/CUIR/TOIT/MAGS **

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2016 Toyota RAV4

SE AWD ** NAV/CUIR/TOIT/MAGS **

Location

Toyota St-Eustache

520 Rue Dubois, St-Eustache, QC J7P 4W9

855-973-0518

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$23,888

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  • 83,878KM
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  • Listing ID: 4641672
  • Stock #: 204381
  • VIN: 2T3JFREV8GW505009
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.toyotasteustache.com/occasion/Toyota-RAV4-2016-id7663282.html

MAGNIFIQUE RAV-4 ``SE`` 2016 RARE SUR LE MARCHE D'OCCASION (PRATIQUEMENT AUSSI ÉQUIPÉ QU'UN RAV4 LIMITED AVEC NAVIGATION,CUIR,TOIT OUVRANT,VOLANT CHAUFFANT).SUPER BAS PRIX POUR VENTE RAPIDE.UNE OFFRE A NE PAS MANQUER.***FREINS NEUF AUX 4 ROUES (DISQUES ET PLAQUETTES D'ORIGINE TOYOTA) SERONT FAIT AVANT LA LIVRAISON LORS DE LA VENTE.***CHEZ TOYOTA ST-EUSTACHE NOUS VOUS OFFRONS DES VÉHICULES D'OCCASION CERTIFIÉS AU MEILLEUR RAPPORT ''QUALITÉ/PRIX''.TOUS NOS VÉHICULES SONT SOIGNEUSEMENT INSPECTÉS ET RECONDITIONNÉS .FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE À DES TAUX TRÈS AVANTAGEUX.
Additional Features
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Caméra de recul
  • Intérieur en cuir
  • Siège à réglage électrique
  • Sièges chauffants
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Transmission intégrale
  • Volant chauffant

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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