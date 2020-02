2016 Toyota RAV4

https://www.toyotasteustache.com/occasion/Toyota-RAV4-2016-id7663282.html



MAGNIFIQUE RAV-4 ``SE`` 2016 RARE SUR LE MARCHE D'OCCASION (PRATIQUEMENT AUSSI ÉQUIPÉ QU'UN RAV4 LIMITED AVEC NAVIGATION,CUIR,TOIT OUVRANT,VOLANT CHAUFFANT).SUPER BAS PRIX POUR VENTE RAPIDE.UNE OFFRE A NE PAS MANQUER.***FREINS NEUF AUX 4 ROUES (DISQUES ET PLAQUETTES D'ORIGINE TOYOTA) SERONT FAIT AVANT LA LIVRAISON LORS DE LA VENTE.***CHEZ TOYOTA ST-EUSTACHE NOUS VOUS OFFRONS DES VÉHICULES D'OCCASION CERTIFIÉS AU MEILLEUR RAPPORT ''QUALITÉ/PRIX''.TOUS NOS VÉHICULES SONT SOIGNEUSEMENT INSPECTÉS ET RECONDITIONNÉS .FINANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE À DES TAUX TRÈS AVANTAGEUX.

Additional Features Phares antibrouillards

Toit ouvrant

Caméra de recul

Intérieur en cuir

Siège à réglage électrique

Sièges chauffants

Roues en alliage d'aluminium

Transmission intégrale

Volant chauffant

