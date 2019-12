2017 Ford Fusion

https://www.brunelleford.com/occasion/Ford-Fusion-2017-id7642371.html



Repris en echange !!!

auto inspecte.

5 000 km de garantie.

2 clées

demarreur a distance. GPS, Climatisation deux zones.

Vehicules Inspectes! Excellente condition! N'achetez pas n'importe où! Achetez là où la confiance domine depuis 1924! Chez Brunelle Ford, vous êtes la Brunelle de nos yeux!

À seulement 5 minutes de Laval, Brunelle Ford a des installations des plus modernes tout en étant la plus ancienne famille de concessionnaire de la région de Montréal. Ce joyau des Laurentides accueille des clients de partout sur la rive nord. La garantie de trois mois cinq milles kilomètres est incluse avec nos frais de livraison de trois cent soixante-dix-neuf dollars qui ne sont pas inclus dans le prix affiché.

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Lecteur CD

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Ordinateur de bord

Miroirs chauffants

Climatisation

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Antivol

Pneus performance

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Siège passager - soutien lombaire

Sièges baquets

Volant ajustable

Siège électrique avant - Passager

Démarreur à distance

Sièges tissu

Système GPS

Tout équipé

Clé intelligente

Odomètre journalier

Rideaux gonflables

Système d'alarme

Miroirs électriques

Port USB

Rétroviseurs chauffants

Sièges électriques

Sièges chauffants

Tachymètre

Intérieur Tissus

Vitres teintées

Valise électrique

Dégivreur à distance

10 Haut-parleurs

