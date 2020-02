2018 GMC Sierra 1500

https://www.mdfautos.ca/occasion/GMC-Sierra_1500-2018-id7695968.html



Modèle Élevation 4x4 - Moteur 5.3L Vortec - Air climatisé - Groupe électrique - Groupe remorquage - régulateur de vitesses - Écran tactile - Caméra de recul - Bluetooth - Frein électrique d'origine - Roues de 20 pouces - Marche pieds - Protection Line X - Diff 3.42 avec capacité de remorquage de 9200 livres - Balance de garantie GM.





** Infos au 514-984-3584 (appels ou texto) **





- Ouvert 7 jrs (Sam & Dim sur rendez-vous).

- Financement bancaire 0 comptant.

- 2è et 3è chance au crédit disp.

- Approbation et livraison rapide.

- Rapports Carproof inclus.

- Garantie prolongée disponible.

- Échanges acceptés.







MDF Auto Inc - Vente de véhicules d'occasion à Saint-Eustache ( Rive-Nord ) à 10 mins de Laval et Montréal . Nous sommes situés au 612 Boul. Industriel à Saint-Eustache. Nous avons accès à toutes les marques tel que : Acura Audi Buick BMW Cadillac Chevrolet Chrysler Dodge Ford GMC Honda Hyundai Infiniti Jeep Kia Lexus Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Subaru Toyota et Volkswagen. Contactez nous 7 jours sur 7 au 514-984-3584

Media / Nav / Comm On Star

Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Marchepieds

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Siège conducteur - soutien lombaire

Volant ajustable

Sièges tissu

Phares haute intensité

4 Roues motrices

Crochet remorquage arrière

Tout équipé

Verrouillage sans clé

Miroirs électriques

Port USB

Télédéverrouillage

Déverrouillage à distance

Servo-direction

Servo-freins

Jantes en Aluminium

Portes électriques

Protège-caisse

Vitres teintées

Attelage remorque

