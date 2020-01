https://www.autoaubaine.com/GMC-Sierra 1500-c7647725.html



GMC Sierra 1500 V8 5.3 L 2x4 CAB. RÉGULIER - BOÎTE LONGUE 2018



GMC Sierra 1500 2018 blanc automatique disponible chez Auto Action. Au Centre-Du-Québec, à St-François-du-lac, venez faire l'essai de cette unité inspectée chez Auto Action. 1ère et 2ème chance au crédit disponible. Auto Action, la référence en matière de convertibles depuis 30 ans, propose un vaste choix de décapotables entre Québec et Montréal, près de Sherbrooke et Drummondville. Plus de 75 cabriolets à l'intérieur de notre toute nouvelle salle de montre, ça vaut le détour! Chez Auto Action, vous bénéficiez d'un vaste choix de véhicules d'occasion de toutes marques : Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Infiniti, Jeep, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes, Nissan, Pontiac, Porsche, Saturn, Toyota, Volkswagen, Volvo et plus encore! Contactez nos experts ou faites une demande de crédit en ligne au http://www.autoaction.qc.ca/. Nous sommes ouvert le samedi!

Additional Features Freins ABS

Miroirs chauffants

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Vitres électriques

Caméra de recul

Air climatisé

Sièges baquets

Volant ajustable

Crochet remorquage arrière

Miroirs électriques

Sièges électriques

Portes électriques

