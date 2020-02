2018 Volkswagen Tiguan

https://www.valleeauto.com/occasion/Volkswagen-Tiguan-2018-id7692831.html



A/C 2 zones thermostatique,Mags 18'',vitres teintées,sièges électrique,sièges en cuir chauffant,vitres,miroirs et portes électrique,régulateur de vitesse adaptatif,volant ajustable télescopique et Multi-fonctions,ordinateur de bord+écran digital,Bluetooth,toit ouvrant panoramique,radio am/fm+cd+satellite+écran tactile+radio Fender,caméra de recul,phares aux Xénon automatique+Led+brume,sensor de recul,détecteur angle mort,attache remorque 2'',navigation,accès sans clé,système aide a la conduite,volant chauffant et bien plus !!! AUCUN FRAIS CACHÉ, AUCUNE SURPRISE VOUS PAYEZ LE PRIX AFFICHÉ !!!!!!! Nous sommes concessionnaire Volkswagen depuis 1959 et tous nos véhicules sont inspectés ET réparés par nos techniciens formés par Volkswagen avant la mise en vente. Certains véhicules sont éligibles à une garantie certifiée Pur Volkswagen de 2 ans ou 40,000 km incluant l'assistance routière. Achetez en toute tranquillité d'esprit. Financement à taux avantageux sur place! Nous offrons le service de livraison partout au Québec dont: Québec, Lévis, Sherbrooke, Saint-Georges, Victoriaville, Magog, Notre-Dame-des-Pins, Lac-Mégantic, Trois-Rivières, Lac-Etchemin, Tring-Jonction, Drummondville, Granby, Saint-Nicolas, Asbestos, Valcourt, Coaticook, Shawinigan, Sainte-Marie, Lyster, Saint-Ferdinand, Plessisville, Saint-Hyacinthe, Weedon, Donnacona, Montréal, Brossard, Cap Santé, Sainte-Foy, Laval, Terrebonne, Valleyfield, Sorel-Tracy, Mont-Laurier, La Tuque, Ste-Anne-de-Beaupré, Valcartier, Stoneham, Chicoutimi, Jonquière, Rive-Sud, Rive-Nord, etc. Chez Vallée Auto Occasion nous avons plusieurs véhicules d'occasion Kia, Honda, Nissan, Hyundai, Chevrolet, Dodge, Chrysler, Volkswagen, Mazda, Ford, Toyota, Mitsubishi, Cadillac, Lexus, Infiniti, Genesis, Fiat, Acura, Audi, BMW, Buick, GMC, Jeep, Mercedes, Mini, Subaru, Ram, Volvo, etc. Vous pouvez choisir entre une vaste gamme de véhicules: VUS, berline, coupé, convertible, décapotable, sport, à hayon, Hatchback, luxe, compacte, sous-compacte, AWD, 4X4, intégrale, 4WD, fourgonnette, mini-fourgonnette, 7 passagers, etc.

Additional Features Radio Satellite

Phares antibrouillards

Radio AM/FM

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Miroirs chauffants

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Caméra de recul

Coussin gonflable passager

Volant ajustable

Intérieur en cuir

Démarreur à distance

Coffre - Ouverture à distance

Siège mémoire

Coussins gonflables doubles

Odomètre journalier

Miroirs électriques

Sièges électriques

Appuie-bras central

Phares aux Xénon

Servo-direction

Sièges chauffants

Toit panoramique

Phares halogènes

Vitres teintées

Roues en alliage d'aluminium

Transmission intégrale

Volant chauffant

