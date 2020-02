2008 Ford F-250

https://www.autosthubert.com/occasion/Ford-F250-2008-id7676691.html



VEHICULE SITUE AU 3500 MONTEE ST-HUBERT, SAINT-HUBERT, J3Y 4J5, 450.812.2251, FINANCEMENT MAISON PEUT DISPONIBLE AVEC 40% DE CA VALEUR !!!



FORD F-250 XLT 2008 AUTOMATIQUE 176 000 KM MOTEUR 8 CYLINDRES 5,4 LITRES TRES FIABLE ET PUISSANT,

VEHICULE TOUT EQUIPE AVEC VITRES PORTES ET MIROIRS ELECTRIQUE, AIR CLIMATISE, REGULATEUR DE VITESSE,RADIO AM/FM/CD/AUXILIAIRE, VOLANT MULTIFONCTIONS ET AJUSTABLE, CHAUSSE SUR 4 PNEUS SUR MAGS D ORIGINE, PHARES ANTIBROUILLARD, VITRES TEINTES ET BIEN PLUS! UNE OFFRE A NE PAS MANQUER !!! PROFITEZ DE NOTRE FINANCEMENT CLE EN MAIN AVEC UN TAUX À PARTIR DE 4.9%. FINANCEMENT MAISON DISPONIBLE APPROUVE A 100%, AUCUN CAS REFUSE! NOUS OFFRONS LES MEILLEURS PRODUITS DE FINANCEMENT, AVONS UN APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF AUPRES DES CONCESSIONNAIRES ET OFFRONS LES MEILLEURS PRIX DU MARCHE ! OUVERT 7 JOURS SEMAINE. POSSIBILITE D ECHANGE ET PLUS ENCORE ! FINANCEMENT 1RE 2E ET 3E CHANCE AU CREDIT WWW.AUTOSTHUBERT.COM POUR VOIR TOUS LES VEHICULES EN INVENTAIRE. 2 CONCESSIONNAIRES SUR LA RIVE-SUD DE MONTREAL. MM F-150 2500 F 350 GMC CHEVROLET PICK UP TRUCK



Additional Features Contactez-nous pour plus de details!

Air climatisé

4 Roues motrices

Tout équipé

