Listing ID: 6850760

6850760 Stock #: GH-71497*

GH-71497* VIN: 3N1CK3CP6HL265525

Vehicle Details Exterior Colour Bleu

Interior Colour Noir

Body Style Hatchback

Drive Type Front Wheel Drive

Transmission Automatic

Engine 4-cylinder

Doors 5-door

Mileage 36,533 KM

Vehicle Features Additional Features Radio Satellite Jantes en alliage Lecteur CD Phares automatiques Phares antibrouillard Contactez-nous pour plus de details! Régulateur de vitesse Vitres électriques Coussins gonflables latéraux Rétroviseurs électriques Contrôle de traction Essuie-glace arrière Console à l'avant Volant en cuir Aileron arrière Système de freinage antiblocage (ABS) Odomètre de voyage Intérieur en tissu

