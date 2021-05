$27,999 + taxes & licensing 6 5 , 0 5 6 K M Used Calculate Payments

Calculate Payments Get Insurance Quotes

Listing ID: 6991097

6991097 Stock #: GH-76768-AC

GH-76768-AC VIN: 2G61U5S36J9123924

Vehicle Details Exterior Colour Noir

Interior Colour Noir

Body Style Sedan

Drive Type Front Wheel Drive

Transmission Automatic

Engine 6-cylinder

Doors 4-door

Mileage 65,056 KM

Vehicle Features Additional Features Radio Satellite Jantes en alliage Phares automatiques Contactez-nous pour plus de details! Régulateur de vitesse Vitres électriques Coussins gonflables latéraux Rétroviseurs électriques Intérieur en cuir Démarreur à distance Contrôle de traction Pare-soleil avec miroir illuminé Console à l'avant Volant en cuir Système de freinage antiblocage (ABS) Contrôle de la stabilité du véhicule Ouverture à distance du coffre arrière Capteurs d'aide au stationnement Odomètre de voyage Système OnStar Système audio Bose

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.