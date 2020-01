2008 Honda Civic

http://www.hondacasavant.com/occasion/Honda-Civic-2008-id7659904.html



NOUVEL ARRIVAGE, PHOTO À VENIR!



*** ACHAT COMPTANT SEULEMENT, FINANCEMENT NON-DISPONIBLE ***



Nos techniciens certifiés effectuent une inspection minutieuse suivie de toutes les réparations et entretiens. Aucun frais de préparation! Rapport d'historique Carproof disponible. Service d'immatriculation SAAQ disponible sur place. Tous nos véhicules reçoivent un traitement esthétique complet!



**** VÉHICULE ÉCONOMIQUE ET FIABLE ****



Venez faire l essai de cette superbe unité inspectée par Honda Casavant (accrédité CAA). Première, deuxième et troisième chance au crédit disponible. Honda Casavant est situé à 25 minutes seulement du pont tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine. Contactez un de nos conseillers aux ventes de véhicules d occasion ou faites une demande de crédit en ligne au WWW.HONDACASAVANT.COM

Additional Features Freins ABS

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Traction avant

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Pneus performance

Toit ouvrant en verre

Transmission Automatique

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Intérieur en cuir

Coffre - Ouverture à distance

Prise de courant 400 W (115 V)

Lampes de lecture arrière

Transmission Automatique - 5 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.