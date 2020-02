2014 Toyota Corolla

https://www.barilford.com/occasion/Toyota-Corolla-2014-id7675421.html



ROUES D'HIVER INCLUSES | SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS | CAMÉRA DE RECUL | BLUETOOTH (TÉLÉPHONE MAINS LIBRES | 1 SEUL PROPRIÉTAIRE

Fondé en 1992 et toujours en expansion depuis, Baril Ford est le plus important concessionnaire Ford à Saint-Hyacinthe et en Montérégie ! Nous vous accueillons depuis 2012 dans une toute nouvelle concession comprenant un centre de service Ford ouvert jusqu'à 2 h du matin du lundi au jeudi, ainsi qu'une salle d'attente incroyable avec foyer et nombre de commodités. Vous trouverez également chez nous une sélection toujours aussi exceptionnelle de Ford neufs et d'autos et camions d'occasion sous un même toit, à quelques minutes de Granby, Beloeil, Drummondville, Saint-Hubert, Sainte-Julie, Mont-Saint-Hilaire, St-Basile-Le-Grand, McMasterville, St-Amable, Longueuil, Boucherville et ailleurs sur la Rive-Sud de Montréal.



Nous offrons une grande sélection de véhicules neufs dans notre salle d'exposition chez Baril Ford. Vous trouverez également un grand choix de véhicules d'occasion de différentes marques et différents modèles certifiés. Commencez votre recherche en parcourant notre inventaire en ligne. Comparez et trouvez des offres sur des voitures, crossovers, SUV et camions Ford. Visitez les différentes pages de promotions pour les dernières offres. Vous ne le regretterez pas.



Vous avez trouvé la voiture de vos rêves? Ou vous ne savez pas ce que vous pouvez vous permettre? Pas de problème! Les spécialistes financiers chez Baril Ford vous offrent une variété d'options de financement et de location. Ils vont travailler avec vous pour trouver les bonnes conditions de prêt. Chez Baril Ford, nous sommes fiers de vous proposer le calendrier de paiement qui vous convient à St-Hyacinthe.



Enfin, chez Baril Ford, nous croyons en un entretien régulier de votre voiture. Ainsi, nos techniciens experts sont là pour vous donner le meilleur service. Besoin d'un changement d'huile? Pas de problème! Ou votre véhicule a besoin d'un travail plus complexe? Pas de problème! Vous comprendrez rapidement pourquoi les clients à St-Hyacinthe continuent de revenir chez Baril Ford pour tous leurs besoins en matière d'automobile.

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Pneus performance

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Sièges tissu

Coffre - Ouverture à distance

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.