NOUVEL ARRIVAGE, PHOTO À VENIR!

JAMAIS ACCIDENTÉ + UN SEUL PROPRIÉTAIRE



VÉHICULE INSPECTÉ PAR NOS MÉCANICIENS CERTIFIÉS HONDA + CERTIFICATION ET GARANTIE ASSOCIÉE DISPONIBLE



*** BEAU LOOK SPORT ***



*** GARANTIE MOTOPROPULSEUR JUSQU'AU 08-JUIN-2022 OU 100 000 KM ***

*** ASSISTANCE ROUTIÈRE JUSQU'AU 08-JUIN-2020 ***



Nos techniciens certifiés effectuent une inspection minutieuse suivie de toutes les réparations et entretiens. Aucun frais de préparation! Rapport d'historique Carproof disponible. Service d'immatriculation SAAQ disponible sur place. Tous nos véhicules reçoivent un traitement esthétique complet!



**** RÉSERVEZ VOTRE ESSAI ROUTIER DÈS AUJOURD'HUI! 450-774-2020 ****



Venez faire l essai de cette superbe unité inspectée par Honda Casavant (accrédité CAA). Première, deuxième et troisième chance au crédit disponible. Honda Casavant est situé à 25 minutes seulement du pont tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine. Contactez un de nos conseillers aux ventes de véhicules d occasion ou faites une demande de crédit en ligne au WWW.HONDACASAVANT.COM

Additional Features Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Pneus performance

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

