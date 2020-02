2018 Nissan Pathfinder

https://www.maskaautocredit.com/occasion/Nissan-Pathfinder-2018-id7679666.html



Impeccable Pathfinder SV Tech , Jamais accidenté , tres propre , Modele SV TECH equippé du Cruise control adaptatif , GPS , detecteur d angle mort , volant et sieges chauffants , dem a distance climatisation TRI-Zone et bien plus.Pourquoi Mazda de Saint-Hyacinthe :On fait partie d\'un des plus gros regroupements de concessionnaire au Québec. Nous sommes fières de vous offrir un service hors paire et une transaction sans tracas et transparente.L historique du rapportCarfaxainsi qu\'une inspection détaillée accompagne chacun de nos véhicules.Venez rencontrer notre équipe dynamique et souriante qui sera à la hauteur de vos attentesPOUR NOUS JOINDRE : APPELEZ AU 450-774-1345 \' 5650 Rue Martineau, Saint-Hyacinthe, QC J2R 1T6Ce vehicule ce compare au Toyota Highlander , Mazda CX-9 , Honda Pilot , Hyundai Santa Fe XL , Kia Sportage

Additional Features Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Contactez-nous pour plus de details!

Technologie Bluetooth intégrée

Servo-direction

Servo-freins

